ما حدث خلال الجمعية العامة لـ "الفاف"

وجه رئيس الفاف وليد صادي انتقادات لاذعة إلى رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) رشيد أوكالي، للطريقة التي جرى بها تنظيم البطولة، التي احتضنتها الجزائر مطلع العام الماضي.

وخلال فعاليات الجمعية العامة العادية للفاف اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، وفي غياب رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين رشيد أوكالي وحضور نائبه ياسين بن حمزة، وجه رئيس الفاف وليد صادي انتقادات لاذعة للطريقة التي جرى بها تنظيم البطولة التي احتضنتها الجزائر مطلع العام الماضي خاصة فيما تعلق بالجانب المادي بسبب الارتفاع الكبير للمصاريف التي تم تسجيلها.

وفي هذا الخصوص، قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي ومحافظ الحسابات، صورة سوداوية عن الوضع المالي الحالي حيث أكد صادي ومحافظ الحسابات أن المكتب الحالي ورث وضعية مالية كارثية حيث بلغ الحجم الاجمالي للديون 700 مليار سنتيم منها 250 مليار متعلقة ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين لوحدها وأشار محافظ الحسابات أن الفاف سوت لحد الآن 380 مليار مع التعهد بتطهير الوضعية المالية كاملة قبل نهاية العام الجاري.

وعقب نهاية فعاليات الجمعية العامة، تمت المصادقة على الحصيلة المالية والأدبية لسنة 2023، كما تم التصويت بالإجماع على التحاق رفيقة قلاتي ممثلة للكرة النسوية بالمكتب الفدرالي.

كما تم إقصاء الرئيسين السابقين جهيد زفيزف وشرف الدين عمارة على اعتبارهما استقالا من منصبهما، فيما حضر الفعاليات وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حماد، مصطفى بيراف الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية، فيما غاب الرئيسين الأسبقين للفاف خير الدين زطشي، محمد روراوة، الذي تعذر تكريمه.

وكرمت الفاف الصحفيين يزيد وهيب ومحمد حوشين والحكم سليم أوساسي والمجاهد محمد معوش.