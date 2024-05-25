أولياء ضحايا "حادث الحدب" يناشدون السلطات التدخل

وجه أولياء المصابين في حادثة انفجار جسم مجهول بحي الحدب ببلدية الرويسات بورقلة نداء للسلطات العليا في البلاد، التدخل العاجل لنقل أبنائهم إلى خارج الولاية لتلقي العلاج في أحد المرافق التي توفر الرعاية الطبية اللازمة.

وقال أولياء المصابين وهم ثلاثة في نداء موجه للسلطات المعنية تلقت "الخبر" نسخة منه، "نحيط السلطات المعنية أننا تلقينا وعودا من طرف والي ورقلة خلال زيارته لأبنائنا المصابين بالمستشفى بنقلهم إلى خارج الولاية من أجل العلاج إلا أن هذه الوعود لم تتجسد لحد الساعة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الطبية لأبنائنا سوء يوما بعد يوم".

وشدد النداء على وجوب التكفل السريع بالحالة الصحية للمصابين الموجدين حاليا بمستشفى محمد بوضياف بورقلة لمتابعة العلاج علما أن جروحهم متفاوتة وتتطلب تدخلا سريعا قبل تفاقمها.