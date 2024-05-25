محافظ الحسابات يرفض المصادقة على ملف "الشان"

رفض محافظ الحسابات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المصادقة على ملف بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، وكشف ذلك، خلال أشغال الجمعية العامة لـ"الفاف"، اليوم، بنادي الجيش ببني مسوس في العاصمة.

وبرر محافظ الحسابات وهو يوجه كلامه، خلال أشغال الجمعية العامة، لرئيس لجنة تنظيم تلك البطولة رشيد أوكالي ونائبه ياسين بن حمزة، بغموض ملف هذه المنافسة، لاسيما ما تعلق بمصاريف التنظيم، وغياب وثائق تبرر القيمة المالية الباهضة التي صرفت خلال تلك البطولة التي احتضنتها الجزائر ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023، كما أكد محافظ الحسابات أنه طلب من رئيس لجنة التنظيم أوكالي ونائبه بن حمزة، وثائق تبرر تلك القيم المالية، غير أنه لم يتلق أي رد.

وبعد تأكيده أمام الملأ، أن سجل مداولات المكاتب الفدرالية السابقة منذ تاريخ 2017 وإلى غاية 2022، قد اختفى في ظروف غامضة، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي أن هيئته راحت ضحية احتيال شركة أديداس "أس 2 أف" التي كانت تمول المنتخبات الوطنية بالألبسة الرياضية، و"هي الشركة التي رفضت تسديد ما قيمته مليوني يورو، وفقا للاتفاقية المبرمة بينها وبين المكتب الفدرالي السابق لـ"الفاف" في عهد الرئيس خير الدين زطشي"، على حد تعبير رئيس "الفاف" الحالي وليد صادي، الذي أكد أن لجنة تدقيق تقوم حاليا بالتدقيق في جميع حسابات الاتحادية.