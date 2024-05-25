الأهلي يواصل سيطرته ويحقق اللقب الـ12

توج النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024 بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف مقابل صفر في إياب نهائي المنافسة الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

وسجل هدف التتويج لاعب الترجي روجر أهولو خطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، حيث عرف نادي القرن الإفريقي كيف يحافظ على النتيجة في بقية أطوار المواجهة ما رجح كفته لحمل الكأس الغالية مستفيدا من التعادل السلبي الذي عاد به من تونس في لقاء الذهاب، الأسبوع الماضي.

ويواصل الأهلي تحطيم الأرقام القياسية بتحقيقه اللقب الـ12 في تاريخه، معززا رقمه القياسي في سجل منافسة الأندية الأغلى في إفريقيا، كما يعتبر هذا اللقب الثاني على تواليا والرابع في آخر 5 مواسم، لينصب العملاق المصري نفسه ملكا على عرش القارة السمراء.

وبهذا سيطرت الأندية المصرية على المنافسات الإفريقية هذا الموسم، حيث كان الغريم التقليدي، الزمالك، قد توج بكأس الكنفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، كما أن كأس السوبر الإفريقي سيكون مصريا خالصا عندما يتواجه الناديان في داربي مثير.