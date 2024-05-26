المقاومة تقصف تل أبيب (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الأحد، قصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "X" اليوم، إن ذلك جاء "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن صافرات الإنذار دوت بقوة في تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى بوسط الكيان الصهيوني.

حريق في مدينة بني براك قرب تل أبيب بفعل صواريخ كتائب القسام التي اطلقت ظهر اليوم الاحد للمرة الاولى منذ اشهر pic.twitter.com/e3LzPtWHr6 — خبرني - khaberni (@khaberni) May 26, 2024

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" العبرية أنه تم طلاق 12 صاروخا من غزة على منطقة تل أبيب في أحدث رشقة.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف ثماني آليات صهيونية في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال أبلغوا عن تمكنهم من استهداف خمس دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في منطقة "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمال القطاع".

من سماء "تل أبيب" قبل قليل عقب استهدافها برشقة صاروخية من قطاع غزة كما أعلنت كتائب القسام pic.twitter.com/qSlLjxGMkX — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 26, 2024

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام أعلن ليل السبت الى الأحد تنفيذ عملية مركبة شمالي قطاع غزة أسفرت عن مقتل وأسر وجرح أفراد قوة صهيونية.