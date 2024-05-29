وفاة طفل في حريق شقة بعين الدفلى

توفي شخص وأصيب اثنان آخران، في حريق شقة بولاية عين الدفلى.

وأفادت الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت على الساعة 03سا00د، من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون 04 طوابق بحي 200 مسكن بلدية، دائرة عين الدفلى

ووفق ذات المصالح، الحريق خلف وفاة طفل يبلغ من العمر 03 سنوات وإصابة (02) شخصين آخرين يبلغان من العمر 12 سنة و34 سنة لهما ضيق في التنفس، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

فيما تم تحويل الضحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثت.

وأشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن الحريق تم إخماده نهائيا ومنع انتشاره.