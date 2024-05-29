توقيف 51 تاجر مخدرات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (51) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (722) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (51) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (722) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (461356) قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (323) شخصا وضبطت (32) مركبة و(245) مولدا كهربائيا و(144) مطرقة ضغط و(15) جهازا للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (20) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK و(03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و(04) بنادق صيد و(06) مسدسات آلية و(99128) لترا من الوقود و(142) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (126) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (584) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.