تيبازة: وفد طبي إيطالي يجري 10 عمليات مستعصية في القلب للأطفال

أجرى وفد طبي إيطالي من المجمع الاستشفائي "سان دوناتو " الإيطالي عمليات جراحية ناجحة لـ 10 حالات لأطفال يعانون من التشوه الخلقي للقلب، بالعيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببواسماعيل، في انتظار برمجة عمليات دورية كل ثلاثة أشهر بالعيادة، تهدف لإجراء هذه العمليات المعقدة في القلب وتمكين الأطباء الجزائريين من كسب الخبرة والقدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة ذات العلاقة.

وفي السياق، أشار الدكتور بوسهمة محمد شكير، مدير النشاط الصحي والاجتماعي لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في تصريح لـ"الخبر" اليوم بمقر العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال " محمد عثمان طلبة " ببواسماعيل في تيبازة أن العملية جاءت تجسيدا للاتفاقية المبرمة يوم 20 ماي 2024 بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمجمع الاستشفائي الإيطالي " سان دوناتو" والتي تأتي ضمن مسار تنويع مواقع الاستقبال وتحسين نوعية التكفل الطبي بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والمهارات لفائدة مهنيي الصحة الناشطين على مستوى الهياكل الصحية الوطنية.

وأضاف مدير النشاط الصحي والاجتماعي لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنه وبمناسبة استقبال وفد طبي ايطالي من المجمع الاستشفائي الايطالي "سان دوناتو" على مستوى العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببواسماعيل، ابتداء من 26 ماي 2024 إلى 30 ماي 2024 لإجراء 10 عمليات جراحية لعشر حالات تشوه خلقي للقلب مستعصية كانت في السابق تحول للخارج،

حيث تمت دراسة الملفات الطبية الخاصة لهذه الحالات عبر تقنية التواصل عن بعد ،وعند وصول الطاقم الطبي الأحد الماضي 26 ماي 2024 تم فحص الأطفال المعنيين وتهيئتهم لإجراء العمليات الجراحية والتي كللت بالنجاح ، حيث تم إجراء العمليات لأربع حالات يوم الإثنين وثلاث حالات يوم الثلاثاء غادروا جميعهم جناح الإنعاش وهم متواجدون في جناح الاستشفاء في حالة صحية جيدة ،

فيما تم اليوم الأربعاء إجراء العمليات لثلاث حالات أخرى. ولفت الدكتور بوسهمة محمد شكير إلى أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يشرف شخصيا على السير الحسن للعملية والتكفل الأمثل بالأطفال على مستوى العيادة، إلى جانب ضرورة استفادة الطاقم الطبي الشاب للعيادة من هذه الخبرات والتي ستكون دورية طيلة السنة، حيث ستتم برمجة عمليات مماثلة خلال 3 أو 4 أشهر.

وتابع مدير النشاط الصحي والاجتماعي لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالتأكيد على تنقل الأطباء التابعين للعيادة إلى المجمع الاستشفائي الإيطالي " سان دوناتو" لاكتساب ممارسة التحكم في التكنولوجيات الحديثة وكذا اكتساب التقنيات المعمول بها والمعترف بها عالميا.

وأكد الدكتور بوسهمة أن الأطباء الإيطاليين عبروا عن ارتياحهم لحسن الاستقبال الذي حظي به الطاقم الطبي وللتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة ولمخرون الأطباء الجزائريين لما يتوفرون عليه من معرفة في طريق بلوغ درجة الامتياز، كما عبر الوفد الطبي الإيطالي عن شغفه من أجل العودة إلى الجزائر.