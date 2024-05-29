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مجتمع

تيبازة: طاقم طبي ايطالي لاجراء عمليات طبية مستعصية

29 ماي 2024 ()
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تستقبل العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل ، ابتداء من 26 إلى غاية 30 ماي 2024، فريقا طبيا تابعا للمجمع الاستشفائي الإيطالي، أين أجرى الفريق الطبي الإيطالي رفقة الفريق الطبي التابع لعيادة بوسماعيل عشر (10) عمليات جراحيه لأطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية المستعصية.

وحسب بيان لوزارة العمل ، فإن هذا يأتي "في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بالجزائر بتاريخ 20 ماي 2024 بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمجمع الاستشفائي الإيطالي سان دوناتو وذلك ضمن مسار تنويع مواقع الاستقبال وتحسين نوعية التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن".

وفي بيان لذات المصالح، "سيتواصل هذا البرنامج على مدار السنة، ليستفيد أيضا الطاقم الطبي الجزائري من تكوين متخصص في مجال الجراحة القلبية الخلقية للأطفال على مستوى المجمع الاستشفائي الإيطالي سان دوناتو".

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