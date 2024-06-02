TikTok تطلق منصة جديدة

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن القائمين على TikTok بدأوا باختبار منصة جديدة، قد تكون مفيدة للكثيرين من صناع المحتوى على الإنترنت.



تبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنصة الجديدة التي سميت "TikTok Live Studio" تتوفر بصورة تجريبية حاليا لبعض المستخدمين من خلال الحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز.



ويمكن تسجيل الدخول إلى المنصة الجديدة عبر حسابات TikTok الإلكترونية، كما يمكن لمستخدمي هذه المنصة إجراء بث مباشر وتسجيل فيديوهات عمودية أو أفقية.



وتتمتع هذ المنصة حاليا بوظائف محدودة إذ لا تسمح بإعداد إشعارات حول الاشتراكات والتبرعات، لكن من المفترض أن توفر في المستقبل للمستخدمين بيانات تحليلية تتعلق بالمحتوى الذي ينشرونه ليتمكنوا من اختيار المحتوى الأفضل والأكثر متابعة.



ويرى المحللون أن هذه المنصة ستجتذب عددا أكبر من المستخدمين، لتزداد منافسة TikTok لـ "يوتيوب" ومنصات بث الفيديوهات عبر الإنترنت.



وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا أيضا إلى أن القائمين على TikTok بدأوا باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة.