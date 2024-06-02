آخر الأخبار
إشتراك دخول
الخبر الرقمي

TikTok تطلق منصة جديدة

2 جوان 2024 ()

38serv

+ -

 ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن القائمين على TikTok بدأوا باختبار منصة جديدة، قد تكون مفيدة للكثيرين من صناع المحتوى على الإنترنت.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنصة الجديدة التي سميت "TikTok Live Studio" تتوفر بصورة تجريبية حاليا لبعض المستخدمين من خلال الحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز.

ويمكن تسجيل الدخول إلى المنصة الجديدة عبر حسابات TikTok الإلكترونية، كما يمكن لمستخدمي هذه المنصة إجراء بث مباشر وتسجيل فيديوهات عمودية أو أفقية.

وتتمتع هذ المنصة حاليا بوظائف محدودة إذ لا تسمح بإعداد إشعارات حول الاشتراكات والتبرعات، لكن من المفترض أن توفر في المستقبل للمستخدمين بيانات تحليلية تتعلق بالمحتوى الذي ينشرونه ليتمكنوا من اختيار المحتوى الأفضل والأكثر متابعة.

ويرى المحللون أن هذه المنصة ستجتذب عددا أكبر من المستخدمين، لتزداد منافسة TikTok لـ "يوتيوب" ومنصات بث الفيديوهات عبر الإنترنت.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا أيضا إلى أن القائمين على TikTok  بدأوا باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أهم قرارات مجلس الوزراء

    4545 قراءة
  • 3

    دولة تحظر ارتداء الكوفية في امتحان البكالوريا

    4181 قراءة
  • 4

    استطلاع داخلي يصيب قيادة الجيش الصهيوني بالصدمة

    3621 قراءة
  • 5

    هذا ما سيناقشه مجلس الوزراء اليوم

    2488 قراءة