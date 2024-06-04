تفعيل ميزة الذاكرة الجديدة في "شات جي بي تي"

أعلنت "أوبن إيه آي" في فيفري الماضي، عن إضافة ميزة جديدة لروبوت المحادثة "شات جي بي تي"، تلك الميزة هي ببساطة ذاكرة جديدة سيملكها الروبوت تساعده على تذكر التفاصيل التي يحتاجها المستخدم، وأعلنت عن توفرها لمشتركي الخدمة المدفوعة "شات جي بي تي بلس".



تسمح هذه الميزة للروبوت بتذكر المعلومات الشخصية التي يشاركها المستخدم في أثناء المحادثات والاستفادة منها، وهو ما يتيح له القدرة على التطور ليصبح أكثر فائدة بمرور الوقت. وهذه الميزة هي الوحيدة من نوعها حاليا، وهذا ما يمنح روبوت المحادثة "شات جي بي تي" أفضلية على منافسيه من الروبوتات الأخرى المتوفرة مثل "جيميناي" من غوغل و"كلود" من شركة أنثروبيك.



كيف تعمل ذاكرة شات جي بي تي؟



أوضحت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها أنه أثناء محادثتك مع "شات جي بي تي"، ستتمكن من مطالبة الروبوت بتذكر تفاصيل محددة من المحادثة، أو تسمح له بتذكر التفاصيل بنفسه. وسينتج عن ذلك تحسينات تدريجية مع مرور الوقت وسيجعل روبوت المحادثة أكثر قدرة على إيصال ردود مخصصة تناسبك.



على سبيل المثال، إن أخبرتَ الروبوت سابقا بأنك تفضل تضمين ملاحظات الاجتماع بالعناوين الرئيسية والنقاط، فسوف يقدم لك كافة ملخصات الاجتماعات القادمة باستخدام نفس هذا التنسيق. أو إذا كان طفلك الصغير يحب نوعا من الحيوانات، سيتذكر "شات جي بي تي" هذه التفاصيل عندما تطلب منه إعداد رسالة لطفلك بمناسبة عيد ميلاده.



كما يمتلك المستخدم تحكما كاملا فيما يتذكره الروبوت، ويستطيع أن يطلب منه نسيان تفاصيل محددة من المحادثات.

كيف تستفيد من ميزة الذاكرة؟



إن كنت مشتركا في الخدمة المدفوعة لروبوت المحادثة "شات جي بي تي" يمكنك الاستفادة من ميزة الذاكرة وتجربتها من خلال الخطوات الآتية:



. افتح صفحة شات جي بي تي.



. اضغط على الأيقونة التي تحمل صورة المستخدم.



. من القائمة اختر "الإعدادات" (Settings).



. اضغط على ثاني اختيار "التخصيص" (Personalization).



. فعّل خيار "الذاكرة" (Memory).



الآن يمكنك استخدام الروبوت كما تفعل عادة وترى النتائج بنفسك، كما يمكنك أن تطلب منه نسيان أمور محددة، وبإمكانك التحكم في الأمور المسجلة لديه في الذاكرة عبر نفس الخطوات السابقة ثم الضغط على "التحكم" (Manage) ومن هنا يمكنك إدارة الذكريات التي يسجلها الروبوت.