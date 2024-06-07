خنشلة: توقيف امرأة بتهمة النصب والاحتيال عن طريق السحر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمل مجموعة خنشلة من توقيف امرأة تبلغ من العمر 40 سنة بتهمة النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت بناء على شكوى من الضحايا مفادها تعرضهم لسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من المنزل العائلي باستخدام طقوس السحر والشعوذة التي تمارسها المشتكى منها.

واستيفاء للإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيها المنحدرة من ولاية مجاورة أين تم العثور على المسروقات ومستلزمات وطلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض.

وأضاف البيان، أن العملية مكنت من استرجاع مسروقات من المعدن الأصفر (ذهب) المتمثلة في: سبع 07 سلاسل ذهبية مختلفة الأحجام، ستة 06 أزواج لأقراط ذهبية مختلفة الأحجام والأنواع، ست 06 خواتم، تسع عشرة 19 لويزة، فم حزام نسائي، سوارين 02 من حجم كبير، أربعة 04 خلاخل، حقائب نسائية، مبلغ مالي قدره 79000 دينار جزائري من عائدات ممارسة السحر والشعوذة، كما تم العثور على طلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم، مستحضرات

وأعشاب تدخل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة. حيث تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيها وسيتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.