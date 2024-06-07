مسنون من الجالية في رحلات للعلاج الحموي بالجزائر

وصل مطار عنابة، اليوم، وفد من 90 شخصا مسنا، من أفراد جاليتنا بالخارج، قادمين من مختلف مناطق فرنسا، ضمن رحلة استجمام نظمها مسجد باريس الكبير بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وجاءت هذه المبادرة في سياق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإيلاء اهتمام أكثر لمكونات الجالية الجزائرية في الخارج، في كل القطاعات والمجالات، مثلما هو يحدث مع الشخصيات الأكاديمية والعلمية والطبية والأدبية، ونخب علوم الاقتصاد والتسيير والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة، كما كان لفئة المسنين حظهم أيضا من اهتمام سلطات البلد بأفراد جاليتنا بالخارج، وفي هذا السياق بادر مسجد باريس الكبير إلى برمجة تنظيم رحلات سياحة واستجمام لعدد من شيوخنا وعجائزنا من مختلف مناطق فرنسا، حيث سيستفيد هؤلاء من أيام إقامة وعلاج على مستوى الحمامات المعدنية بالجزائر.

وكانت البداية الجمعة، برحلة مباشرة باتجاه مطار رابح بيطاط بعنابة، على متنها 90 مسنا، على أن يصل يوم غد، السبت، وفد آخر من 100 شخصا، فيما تمت برمجة رحلة أخرى سيحدد تاريخها لاحقا. وكان مسجد باريس الكبير بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، نجح موسم الاصطياف الماضي في إرسال نحو ألف طفل من أبناء الجالية الوطنية، إلى مخيمات صيفية بالجزائر، "مما سمح لأطفالنا الذين يعيشون بفرنسا، باكتشاف الثراء التاريخي والوطني بالجزائر"، وهي المبادرة التي استحسنها الأولياء، مثلما نالت اشادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.