اندلاع حرائق في 8 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي مساء اليوم، على الساعة 20سا00د
ووفق بيان لطات المصالح، فإن حرائق المحاصيل الزراعية، انتشرت في ولايات:
ولاية عين الدفلى
- حريق أشجار مثمرة بلدية الحسينية عملية الاخماد متواصلة
ولاية ميلة
- حريق محصول زراعي بالمكان المسمى العشوشة السيباري بلدية القرارم قوقة عمليه الحراسة متواصلة
ولاية تيزي وزو
- حريق محصول الزراعي على مستوى الجبلة بلدية واقنون عملية الاخماد متواصلة
ولاية سطيف
- حريق محصول الزراعي على مستوى قرية الفراطيس بلدية قجال عملية الاخماد متواصلة
ولاية البويرة
- حريق محصول الزراعي ببلديه الاخضرية عملية اخماد منواصلة
أما حرائق الغابات انتشرت في ولايات:
ولاية مستغانم
- حريق غابة بورحمة بلدية بن عبد المالك رمضان عملية الحراسة متواصلة
ولاية تيزي وزو
- حريق أحراش بقرية ثمضيقث بلدية مكيرة عمليه الاخماد متواصلة
- حريق احراش بقرية قحية بلديه تيرمتين عملية الاخماد متواصلة
ولاية المدية
- حريق غابة عين اسماعيل بلدية وامري عملية الاخماد متواصلة
ولاية تلمسان
حريق غابة سيدي عبد الله بلدية تلمسان عملية الحراسة متواصلة