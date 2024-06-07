اندلاع حرائق في 8 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي مساء اليوم، على الساعة 20سا00د

ووفق بيان لطات المصالح، فإن حرائق المحاصيل الزراعية، انتشرت في ولايات:

ولاية عين الدفلى

- حريق أشجار مثمرة بلدية الحسينية عملية الاخماد متواصلة

ولاية ميلة

- حريق محصول زراعي بالمكان المسمى العشوشة السيباري بلدية القرارم قوقة عمليه الحراسة متواصلة

ولاية تيزي وزو

- حريق محصول الزراعي على مستوى الجبلة بلدية واقنون عملية الاخماد متواصلة

ولاية سطيف

- حريق محصول الزراعي على مستوى قرية الفراطيس بلدية قجال عملية الاخماد متواصلة

ولاية البويرة

- حريق محصول الزراعي ببلديه الاخضرية عملية اخماد منواصلة

أما حرائق الغابات انتشرت في ولايات:

ولاية مستغانم

- حريق غابة بورحمة بلدية بن عبد المالك رمضان عملية الحراسة متواصلة

ولاية تيزي وزو

- حريق أحراش بقرية ثمضيقث بلدية مكيرة عمليه الاخماد متواصلة

- حريق احراش بقرية قحية بلديه تيرمتين عملية الاخماد متواصلة

ولاية المدية

- حريق غابة عين اسماعيل بلدية وامري عملية الاخماد متواصلة

ولاية تلمسان

حريق غابة سيدي عبد الله بلدية تلمسان عملية الحراسة متواصلة