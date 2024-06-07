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مجتمع

اندلاع حرائق في 8 ولايات

7 جوان 2024 ()
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أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي مساء اليوم، على الساعة 20سا00د

ووفق بيان لطات المصالح، فإن حرائق المحاصيل الزراعية، انتشرت في ولايات:

ولاية عين الدفلى

-        حريق أشجار مثمرة بلدية الحسينية عملية الاخماد متواصلة

ولاية ميلة

-         حريق محصول زراعي بالمكان المسمى العشوشة السيباري بلدية القرارم قوقة عمليه الحراسة متواصلة

ولاية تيزي وزو

-        حريق محصول الزراعي على مستوى الجبلة بلدية واقنون عملية الاخماد متواصلة

 ولاية سطيف

-        حريق محصول الزراعي على مستوى قرية الفراطيس بلدية قجال عملية الاخماد متواصلة

 ولاية البويرة

-        حريق محصول الزراعي ببلديه الاخضرية عملية اخماد منواصلة

أما حرائق الغابات انتشرت في ولايات:

ولاية مستغانم

-        حريق غابة بورحمة بلدية بن عبد المالك رمضان عملية الحراسة متواصلة

ولاية تيزي وزو

-         حريق أحراش بقرية ثمضيقث بلدية مكيرة عمليه الاخماد متواصلة

-         حريق احراش بقرية قحية بلديه تيرمتين عملية الاخماد متواصلة

ولاية المدية

-         حريق غابة عين اسماعيل بلدية وامري عملية الاخماد متواصلة

 ولاية تلمسان

حريق غابة سيدي عبد الله بلدية تلمسان عملية الحراسة متواصلة

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