موجة حر شديدة تجتاح هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة على شرق البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، يرتقب تسجيل درجات حرارة دنيا تصل إلى 34 درجة ودرجات حرارة قصوى تصل إلى 43 درجة مئوية تحت الظل على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك إلى غاية يوم غد الأحد.

فيما حذرت من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تتعدى 40 درجة مئوية، على ولايات: ميلة، قسنطينة، وقالمة، وذلك ابتداء من السادسة صباحا، إلى غاية منتصف الليل.

من جهة أخرى، توقعت ذات المصالح، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، على ولايات: الجلفة، الأغواط، البيض النعامة، بشار وبني عباس، وذلك ابتداء من منتصف النهار، إلى غاية السادسة مساء.