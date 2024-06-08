زيارة "تقنية" لوزير الري من جديد إلى تيارت

حل، صبيحة اليوم السبت، وزير الري طه دربال، بتيارت، في زيارة جديدة، وصفت بالتقنية، "للوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع التي أطلقت بهدف تدعيم تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب" وذلك "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير" لحل أزمة المياه التي عرفتها بلدية عاصمة الولاية تيارت، إثر جفاف سد بخدة الممون الرئيسي لساكنة 5 بلديات.

وكانت وزارة الري قد عينت أحد إطاراتها لتسيير شؤون قطاع الموارد المائية بولاية تيارت عقب قرار إنهاء مهام المدير الولائي للموارد المائية قبل ثلاثة أيام إلى جانب المدير الولائي لمؤسسة الجزائرية للمياه المقال من منصبه بسبب سوء تسيير مرحلة شح المياه.