عودة الحرائق إلى غابات ولاية تيزي وزو

عادت موجة الحرائق خلال 24ساعة الماضية إلى مناطق متفرقة من بلديات تيزي وزو وفي هذا السياق تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد عدة حرائق مهمة اندلعت على مستوى في كل من قرية تامديقت بلدية مكيرة وتم إخماد الحريق بعد تدخل وحدة الحماية المدنية لتيزي غنيف مدعمة بوسائل البلدية. وخلف احتراق حوالي 03 هكتار من حشائش، وادغال وبالمكان المسمى كاحيا بلدية تيرميتين تم اخماد الحريق بعد تدخل وحدة الحماية المدنية لذراع بن خدة وخلف احتراق 02 هكتار من الأحراش وبعض أشجار الكاليتوس. وبمنطقة جبلة بلدية وقنون تمكنت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو من إخماد هذا الحريق وإنقاذ 40 هكتار من محصول القمح مع تسجيل احتراق 06 هكتار من الحشائش و04 هكتار من الشعير و بعض أشجار الزيتون. وفي نفس الإطار تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 40 هكتار من محصول القمح بمنطقة مقلع وهذا خلال نشوب حريق مهول بالغطاء النباتي على

مستوى المجاور لحقل القمح و تم اخماد بعد تدخل وحدة عزازقة و الوحدة الرئيسية لولاية تيزي وزو .