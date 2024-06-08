مستغانم: تسجيل 2632 مخالفة مرورية

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية مستغانم في حصيلة شهر ماي 2632 مخالفة مرورية من بينها 329 مخالفة بخصوص و ضع شريط بلاستيكي أو مادة معتمة على زجاج المركبة ومعاينة 121 جنحة مرورية بالإضافة إلى 34 مخالفة التنسيق مع وضع 210 مركبة بالحظيرة، فيما سجلت 81 مخالفة متعلقة بالتوقف ومخالفة السير على مسار الترمواي، كما قامت المصلحة الولائية للأمن العمومي ومختلف فروعها بأمن الدوائر والحواضر بمراقبة وتنقيط 107102 مركبة.

وتأتي هذه الحصيلة ضمن الحملة التي شنتها المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فروعها بأمن الدوائر والحواضر لوضع حد لحوادث المرور وردع المخالفين.

وخلال نفس الفترة، تم تسجيل 53 حادث مرور جسماني خلف 65 جريحا من بينهم 18 من المشاة، وقتيلين بالغين وتعود أسبابها أساسا إلى عدم احترام السرعة القانونية والتجاوز الخطير والسير في الاتجاه المعاكس وعد احترام مسافة الأمان وفقدان السيطرة على المركبة وكذا عدم انتباه السائق داخل الأحياء وعدم أخذ الحيطة والحذر من طرف المشاة أثناء اجتياز الطريق ورفض الأولوية وعدم استعمال ممر الراجلين والتجاوز الخطير.

ومن بين المركبات المتورطة في حوادث المرور 25 مركبة خاصة من فئة الوزن الخفيف و 19 دراجة نارية وحافلتين لنقل المسافرين وسيارتي أجرة .