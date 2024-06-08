ضبط كمية ضخمة من المهلوسات بورقلة

تمكن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ورقلة، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية، مع ضبط أزيد من 100 ألف قرص مهلوس، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ورقلة، تمكنوا نهاية الأسبوع الماضي، من "توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 105350 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300غ)".

وأضاف أن "هذه العملية جاءت على إثر ورود معلومات عن مخطط لتمرير شحنات معتبرة من المؤثرات العقلية إلى ولاية ورقلة، حيث خلصت الأبحاث العملياتية التي باشرها محققو ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما بصدد نقل المؤثرات العقلية التي كانت مموهة ومخبأة بإحكام داخل مقصورة شاحنة للوزن الثقيل".

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة القضائية المختصة إقليميا.