حرائق تتلف محاصيل زراعية بالبويرة

سجلت اليوم مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة نشوي ثلاث حرائق بمحاصيل زراعية على مستوى دائرتي البويرة والهاشمية، مخلفة خسائر قدرت بـ 72 هكتار و300 شجرة مثمرة و25 خلية نحل.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة تدخلت وحدة واد البردى مدعومة بوحدة الهاشمية على الساعة 10 و35 د لأجل حريق محصول زراعي وحصيدة بالمكان المسمى الصوندة، بلدية ودائرة البويرة.

وأضيف أن الحريق خلف احتراق حوالي 20 هكتار بين قمح وشعير، بالإضافة إلى 120 حزمة تبن.

وأكد أن الحريق اخمد من طرف الحماية المدنية والذي مكن من إنقاذ مساحة كبيرة من المحصول، حوالي 30 هكتار.

وفي تدخل ثاني سجل حريق محصول زراعي أين تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية ووحدة عين بسام على الساعة 10 و30 د من أجل حريق محصول زراعي بقرية المعامير النسيس بلدية ودائرة البويرة، حيث تم تسجيل احتراق 28 هكتار (قمح وشعير) بالإضافة إلى 25خلية نحل زائد 140حزمة تبن و300 شجرة مثمرة.

وتم الكشف عن إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية بحضور مدير الحماية المدنية .

وتدخلت إسعافات وحدة سور الغزلان مدعومة بوحدتي الهاشمية وواد البردي على الساعة 12 و10 د من أجل حريق محصول زراعي بالطريق الوطني رقم 08 مكرر منطقة حمزة بلدية الهاشمية، حيث سجلت احتراق حوالي 24 هكتار قمح صلب، و60 شجرة زيتون. وأخمد الحريق من طرف الحماية المدنية.

أما ببلدية الهاشمية فقد تدخلت عناصر وحدة الهاشمية لإخماد حريق شب لمحصول زراعي بالمخرج الشرقي لبلدية الهاشمية، خلف احتراق ما يقارب الهكتارين، أين تم التحكم فيه وإخماده من طرف نفس العناصر.