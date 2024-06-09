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تمديد أجل التسجيل في المسابقة لتوظيف الطلبة القضاة

9 جوان 2024 ()
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اعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، عن تمديد أجل إيداع ملفات التسجيل في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024

وجاء في بيان للوزارة، أنه "تنهي وزارة العدل -المدرسة العليا للقضاء- إلى علم المترشحين للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024 الذين قاموا بالتسجيلات الأولية، أنه نظرا لمصادفة آخر يوم لإيداع الملفات على مستوى الجهات القضائية الموافق ليوم الأحد 16 جوان 2024 مع عيد الأضحى المبارك، فإنه تقرر تمديد أجل إيداع الملفات على مستوى الجهات القضائية إلى أول يوم عمل يلي عطلة عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء 19 جوان 2024".

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