البكالوريا مجرد امتحان مفتاحه الصبر والتركيز

اجتاز المترشحون لنيل شهادة البكالوريا اليوم الأول من الامتحان المصري، أمس، وبدأت معه مشاعر الخوف والشك والارتباك تسيطر على الكثير من الحالمين بالجامعة، والتي لا يتوقف افتكاك تأشيرتها على مدى استيعاب الدروس فحسب، بل يتعداها إلى جوانب أخرى، أهمها الجانب النفسي وحتى الفيزيولوجي..

"الخبر" تقدم للممتحنين على لسان أخصائيين، جملة من النصائح من شأنها أن تمكنهم من وضع كل عوامل النجاح في صالحه، وكذا الظروف الواجب توفيرها في محيطه، خلال فترة الامتحانات.

نصحت المختصة في التغذية، خديجة بن علال، الممتحنين بالحرص على تغذيتهم أيام الامتحان تحديدا، بحيث يتناولوا أغذية غنية متوازنة تمنح المترشحين للبكالوريا الطاقة التي يحتاجها جسمهم وتكون محفزة لنشاط المخ:

- لا ينبغي إهمال فطور الصباح الذي يفضل أن يكون غنيا بالمغذيات والبروتينات والدهون الطبيعية كالبيض والأجبان والمكسرات والابتعاد عن الحلويات ومزيج القهوة بالحليب والعصائر.

- يحبذ تناول الفواكه الجافة الغنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على التخلص من التوتر والضغط النفسي.

- في حال تناول الغذاء في البيت يفضل أن يكون متوازنا يحتوي على الخضر والبروتين في اللحوم أو دجاج أو بيض أو سمك، وتفادي المعجنات والمشروبات والمقليات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وعدم تهييج القولون العصبي بالأطعمة الثقيلة وصعبة الهضم.

- تناول كمية وفيرة من المياه لتجنب جفاف الجسم.

- تناول عشاء خفيف في وقت مبكر حتى يتم الهضم بسرعة.

تجنبوا

- تناول الأكل السريع الغني بالدهون والمحضر خارج المنزل، كاللحوم المصنعة مثل الكاشير والنقانق، وذلك لتفادي الإصابة بالتسممات خاصة وتزامن الامتحانات مع فترة الحر.

- لا ينبغي تأخير وجبة العشاء.

- تجنبوا المشروبات المنبهة كالقهوة والشاي من أجل الحفاظ على نوعية النوم الجيد الذي من خلاله يرتاح كل الجسم.

- عدم السهر والحرص على الحصول على عدد ساعات كافية من النوم، من أجل تفادي الشعور بالنعاس في اليوم الموالي.