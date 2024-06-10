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مجتمع

موجة حر ورياح قوية على هذه الولايات

10 جوان 2024 ()
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حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تسجيل درجات حرارة قياسية و هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للرمال على عدة ولايات بجنوب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح، أن ولايات ورقلة، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار ستشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وذلك بداية من التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير كثيف للرمال على ولايات الوادي، المغير، تقرت، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، المنيعة، تيميمون، بني عباس و تندوف. وذلك من الثالثة بعد زوال اليوم، لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

 

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