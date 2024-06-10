480 مليار سنتيم لربط برج بوعريريج بسد موان

كشفت مديرية الري عن انطلاق الإجراءات الإدارية لانجاز مشروع ربط برج بوعريريج بمنظومة التوزيع بسد موان ولاية سطيف وصولا الى محطة الضخ الكبرى بسد عين زادة ، في إطار برنامج التحويلات الكبرى بغلاف مالي يقدر بـ480 مليار سنتيم، المشروع، على مسافة 30 كيلومتر، ويندرج المشروع في المخطط الوطني التوجيهي لقطاع الري، ويشكل احد المطالب الأساسية لولاية برج بوعريريج، التي عانت خلال العقد الأخير من نقص المياه الصالحة للشرب، وأدرجت عدة مرات ضمن الولايات المهددة بالعطش، وأولت السلطات المحلية اهتماما خاصا للقطاع تجنبا لأي طارئ مع حلول فصل الصيف، حيث تم تخصيص مبالغ هامة لانجاز عدة عمليات، منها استغلال المياه الجوفية وحفر الآبار، وخصص للعملية حسب ديوان الوالي 60 مليار سنتيم، حيث تم انجاز خمسة أبار في عاصمة الولاية، كشفت عن قوة تدفق مقبولة، كما تم ربط مدينة برج بوعريريج بنقب تكستير بمبلغ 45 مليار سنتيم، سمح بحلحلة الوضع، وتفادي مشكل المياه الصالحة للشرب، خلال شهر رمضان، ويضمن تموين مقبول لفصل الصيف، خاصة في ظل تساقط الأمطار الأخيرة التي رفعت مخزون سد عين زادة إلى 13 مليون متر مكعب، وبالنسبة للجهة الشمالية، فقد تم انجاز تسعة آبار عميقة بمنطقة سيدي أيدير ببلدية ألماين لتزويد بلديات دائرة جعافرة، إضافة إلى بلدية ثنية النصر، وقرى واد صياد التابعة لبلدية مجانة، كما تم ربط بلدية برج زمورة بسد تشيحاف لوضع حد لمعاناة سكان المنطقة.