هذا ما يجب القيام به للوقاية من الكيس المائي

دعت ليلى رمضاني، المديرة الفرعية المكلفة بتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الى ضرورة إلى اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الكيس المائي الطفيلي الخطير الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وينتشر بصفة كبيرة خلال أيام عيد الأضحى.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، شددت المتحدثة على ضرورة فحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطري، مع إجراء فحص دقيق لأعضائها، والحرص على دفن أعضاء الأضحية والأحشاء المصابة بعيدا وعميقا باستعمال مادة الجير، حتى لا تستطيع الكلاب الضالة انتشالها، مع المداومة على أخذ الكلاب إلى الطبيب البيطري لفحصها وإعطاءها دواء طارد للديدان" الشريطية" التي تنمو في أمعاء الكلب بعد تناوله لأحشاء مصابة بهذا المرض،

كما حثت المسؤولة على ضرورة الحفاظ على القواعد الأساسية للنظافة بغسل اليدين قبل الأكل وبعد لمس الكلاب. هذا وأشارت رمضاني، إلى أن الكيس المائي هو مرض غير ظاهر ولا يبدي أي أعراض في بداية تكوينه، غير أنه يتطلب تدخلا جراحيا غالبا ما يكون معقدا قد يؤدي إلى الموت.

وفي ذات السياق كشفت رمضاني، أن مصالح الوزارة سخرت أزيد من 2500 بيطري من القطاعين العام والخاص للسهر على ضمان صحة أضاحي عيد الأضحى، على مستوى نقاط البيع المرخصة ومؤسسات الذبح المعتمدة.