تجهيز كافة الولايات بمهابط طائرات إطفاء الحرائق

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، على تجهيز كافة ولايات الوطن بمهابط طائرات إطفاء الحرائق.

في مستهل زيارة عمل وتفقد تقوده إلى ولاية سيدي بلعباس.

وأشرف وزير الداخلية على تدشين ومعاينة عددٍ من المشاريع التنموية التي تخص تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسعة المنطقة الصناعية للولاي.

ووقف مراد أيضاً على مدى جاهزية مختلف المصالح للوقاية من حرائق الغابات.

في كلمة للوزير، خلال تدشينه لمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومركز متعدد المهام للجمارك بسيدي بلعباس أكد مراد ، على وقوف الدولة أمام كل من تسول له نفسه إغراق الجزائر بالمخدرات والمؤثرات العقلية.