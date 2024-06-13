مستغانم: السجن لمترشحة في البكالوريا

أصدر مجلس قضاء مستغانم يوم أمس عام حبس نافذ و100.000 دج غرامة في حق مترشحة كانت تتواصل مع قريبتها التي كانت تزودها بحلول امتحان مادة التاريخ والجغرافيا عبر الهاتف، كما قامت هذه الأخيرة بنشر حلول مادة الفلسفة (شعبة آداب و فلسفة عبر تطبيق المسنجر في مجموعة مغلقة، وأصدرت المحكمة على المتهمة الثانية 18 شهر حبس نافذة و 100.000 دج مع إيداعها بالجلسة مع مصادرة المحجوزات بجنحة نشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

ويأتي هذا الحكم حسب وكيل الجمهورية عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا.