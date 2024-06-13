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مجتمع

حملاوي تتضامن مع عائلات ضحايا شاطئ صابلات

13 جوان 2024 ()

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حلت اليوم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، بولاية المدية حيث زارت بلدية عين بوسيف. وخلال الزيارة، أشرفت على عملية توزيع 500 طرد غذائي وملابس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي التفاتة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى مع عائلات التلاميذ ضحايا شاطئ صابلات  قامت حملاوي بزيارة للعائلات وقدمت لهم إعانات متنوعة دعماً لهم في هذه الظروف الصعبة.

وقد وقفت رئيس الهلال الأحمر الجزائري بولاية المدية على وضعية النشاط التضامني للهلال الأحمر الجزائري بالولاية خلال استقبالها بمقر الولاية من طرف الأمين العام للولاية حيث تم استعراض  جهود الهلال الأحمر الجزائري التضامنية وخطة العمل المرسومة لدفع العمل التطوعي والتضامني حيث ثمن  ممثل الوالي روح التكافل والتضامن التي أبانها الهلال الأحمر الجزائري خلال مختلف المناسبات والأزمات.

 

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