وضع حد النشاط شبكة إجرامية تحترف تزوير الأختام

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بوسعادة التابعة لأمن ولاية المسيلة، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة اشخاص أشخاص، يحترفون تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية، مع إسترجاع أختام مقلدة لمؤسسات عمومية وخاصة وتجهيزات الإعلام الآلي المستعملة في عمليات التزوير.

قضية الحال تمت على إثر اكتشاف ذات العناصر لحالات تزوير لوثائق رسمية تحمل أختام مقلدة لمؤسسات عمومية وخاصة، ليتم بعد ذلك مباشرة التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفر حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة عن توقيف المشتبه فيهم وضبط محجوزات مختلفة 100ختم مقلد لمؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى وثائق ومحررات عمومية مزورة وجهزة إعلام ألي ومعدات بمختلف لواحقها كانت تستعمل في صناعة الأختام والطوابع. الي جانب مبالغ مالية من العائدات الإجرام وقد تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة إقليميا.