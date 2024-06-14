عيد الأضحى: تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل في برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر تحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التعديل خاص فقط بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تسير القطارات حسب البرنامج اليومي المعتاد.

مواقيت سير القطارات من وإلى الجزائر- العفرون أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ 2024م.

https://drive.google.com/.../1q5_fybujnrTofab.../view

مواقيت سير القطارات من وإلى الجزائر- زرالدة أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ 2024م https://drive.google.com/.../1gnH3MJjlUaBh5HLTAU6cCn.../view

مواقيت سير القطارات من وإلى الجزائر- الثنية أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ 2024م https://drive.google.com/.../1kEPKG_XuHBwAaMpnXKHQto.../view

مواقيت سير القطارات من وإلى الجزائر - تيزي وزو- وادي عيسي أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ 2024م https://drive.google.com/.../1jDS5RtJsJfw.../view

مواقيت سير القطارات من وإلي أغا - مطار هواري بومدين أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ 2024م https://drive.google.com/.../1aw_bmaExTn4tfOM_a0hgs.../view drive.google.com