النقل البري يسجل أرقاما قياسية عشية عيد الأضحى

سطرت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين "سوقرال" برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الأضحى، في وقت سجلت فيه الشركة أكبر نسبة مبيعات لتذاكر السفر عبر الإنترنت في ظرف يوم واحد.

وأوضحت "سوقرال"، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه وتطبيقا لتوجيهات وزارة النقل، تم تسطير برنامج استثنائي خاص بعيد الأضحى المبارك ابتداء من أمس الخميس وإلى غاية أول أيام العيد.

ويتضمن البرنامج، "تسخير 1500 حافلة إضافية، وبرمجة 4800 رحلة طويلة يوميا بمعدل تكثيف يقدر بنسبة 30%، وذلك انطلاقا من مختلف المحطات البرية"، يقول البيان.

أما بخصوص باقي أيام عطلة عيد الأضحى، فقد سطرت الشركة برنامجا يتضمن "برمجة رحلة واحدة على الأقل نحو مختلف الوجهات عبر الوطن عن طريق العمل بنظام المناوبة "، يضيف البيان.

وقد وجهت الشركة في هذا الصدد، مراسلات إلى جميع الناقلين تدعوهم فيها إلى ضمان النقل خلال الفترة التي حددتها لتغطية التدفق الكبير للمسافرين، الذي قد يصل إلى أزيد من 300 ألف مسافر يوميا على المستوى الوطني.

كما تم التنسيق مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة، أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات، فضلا عن تخصيص أرصفة وبرمجة رحلات خاصة بالناقلين الحاصلين على ترخيص من مختلف مديريات النقل لمزاولة النشاط أيام العيد.

وفي نفس الإطار، قامت "سوقرال" بوضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية، والدرك الوطني للحفاظ على النظام العام داخل المحطات، وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية خاصة مع تزايد أعداد المسافرين.

ولأجل السير الحسن للخدمات، علقت الشركة جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال إلى ما بعد العيد.

وإلى جانب ذلك، قررت "سوقرال" العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية، لضمان الخدمة 24/24 سا وتوجيه إرساليات إلى مسيري كافة الهياكل الخدماتية داخل المحطات، لضمان التواجد أيام العيد المبارك.

بيع أكثر من 5000 تذكرة عبر الإنترنت في يوم واحد

من جهة أخرى، أوضحت الشركة أنها ولأول مرة سجلت "بيع 5456 تذكرة عبر الإنترنت خلال يوم واحد"، عبر تطبيق "محطتي"، كما سجلت 320 ألف عملية تحميل للتطبيق منذ إطلاقه السنة الماضية 2023.

وباستخدام الخدمة الرقمية، بإمكان المسافرين الاطلاع على برنامج الرحلات آنيا والدفع إلكترونيا باستخدام البطاقات البريدية والبنكية، وكذا معرفة توقيت الرحلات بدون التنقل إلى المحطة، فضلا عن الحصول على معلومات دقيقة تشمل أسماء الناقلين ومواقيت السفر والأسعار.

كما يقدم هذا التطبيق حلا نهائيا لمشاكل تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت تتسبب في مبيت عائلات بأكملها في محطات المسافرين، وتمكينهم من المطالبة بجميع حقوقهم أثناء السفر.

كما يسمح التطبيق بالتبليغ الرقمي السريع عن السائقين المناورين والمتسببين في مشاكل ومعاناة لزبائنهم، وذلك من خلال ركن "S.O.S خطر" الذي يوفر خدمة التبليغ الآني، والذي ورد من خلاله أزيد من 1640 تبليغ وجه إلى الجهات الرقابية المعنية عن طريق خلية الاستماع التي نصبتها "سوقرال".

أما بخصوص جهود الوقاية والحد من حوادث المرور، أكدت الشركة مواصلتها للحملات التحسيسية بالتنسيق مع السلطات الأمنية لفائدة سائقي الحافلات والمركبات على المسافات الطويلة، لتوعيتهم بضرورة احترام وتطبيق قواعد السلامة المرورية.