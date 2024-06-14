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رئيس الجمهورية يجري محادثات مع قادة كبرى دول العالم(فيديو)

14 جوان 2024 ()

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تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة بمدينة باري الإيطالية، مع قادة كبرى دول العالم على هامش قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم، وذلك قبل انطلاقها الرسمي.

ونشرت رئاسة الجمهورية، صورا لمحادثات الرئيس تبون مع قادة عدة دول بينهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

وتناقش قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وايطاليا وكندا، عديد الملفات منها الوضع في قطاع غزة بفلسطين وكذا ملفات الهجرة ومسائل التنمية في إفريقيا، إلى جانب التغير المناخي والذكاء الاصطناعي.

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