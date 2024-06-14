رقم أخضر لمتابعة عملية نقل الحجاج والمعتمرين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة في بيان لها، عن إطلاق رقم أخضر خاص بهدف تقديم الدعم والمساعدة للحجاج والمعتمرين المتواجدين في البقاع المقدسة، مع اقتراب عودتهم إلى أرض الوطن.

وجاء في البيان "يسر شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق رقم أخضر خاص لخدمة حجاجنا الميامين ومعتمرينا الكرام، تزامنا مع اقتراب عودتهم إلى أرض الوطن في أول رحلة يوم الخميس 20 يونيو 2024 واستعدادا لمتابعة عملية نقلهم بكل سلاسة ويسر".

وأوضح البيان "أن هذا الرقم الأخضر المخصص (9668008500585+) تم اختباره واعتماده من قبل مصالح الخطوط الجوية الجزائرية في المملكة العربية السعودية و سيكون متاحا على مدار السنة".

ويهدف هذا الرقم "إلى تقديم الدعم والمساعدة للحجاج والمعتمرين من البقاع المقدسة، حيث يسمح لهم التواصل بمركز الاتصال لمساعدتهم في كافة جوانب تنقلهم، والرد على استفساراتهم، وتوضيح أي تأخيرات أو اضطرابات قد تطرأ على رحلاتهم"، حسب نفس المصدر.

كما سيمكن مركز الاتصال من تقديم حلول للحجاج المتأخرين أو الذين فاتتهم رحلاتهم، يضيف البيان مبرزا أن "مركز الاتصال سيكون في تنسيق دائم مع مصالح الخطوط الجوية الجزائرية في البقاع المقدسة، بالإضافة إلى ذوي الحجاج والمعتمرين لضمان تسوية أي طارئ يخص عملية نقل أو تنقل الحجاج والمعتمرين".

وفي هذا الإطار، أكدت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيانها، عن "التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوفها" وانها تسعى "دائما لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج والعمرة".