جمعية التجار تذكر بعقوبات مخالفة المداومة

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم في بيان لها، جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على قوائم المداومة إلى الالتزام بها خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد الجمعية في نفس الوثيقة على ضرورة ضمان الخدمة العمومية للنشاطات التجارية والخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الاعتماد على برامج المداومة التي أعدتها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى ولايات الوطن.

وأشارت الجمعية المهنية إلى أنّ هذا الالتزام يأتي تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، "وذلك كسبا لثقة المستهلكين وضمانا للخدمة العمومية وتجنبا للعقوبة التي تتراوح بين الغلق المؤقت مدة 30 يوما أو الغرامة المالية التي تصل إلى 200.000 دج".

وذكرت بأنّ عدد المهنيين المسخرين من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات يقدر بـ 52.379 تاجرا موزعين عبر جميع بلديات الوطن و يمثلون عدة نشاطات إنتاجية وتجارية وخدماتية، معتبرة هذا العدد "كاف لتلبية الطلب وضمان الخدمة خلال أيام العيد خاصة مع توقع استمرار خدمات أكثر من 10.000 متعامل متطوع".

من جهة أخرى، نبهت الجمعية أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين بأن محطات النقل البري وكذا محطات الوقود مفتوحة طيلة أيام العيد، داعية سائر أصحاب المركبات إلى التقيد بقوانين المرور وتجنب المخالفات.

كما دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في نفس البيان، مصالح البلديات إلى مضاعفة الجهود في المحافظة على نظافة المحيط وكذا مرافقة المبادرات الخاصة بجمع جلود الأضاحي وحسن استغلالها.