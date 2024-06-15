مباشر..الحجاج يقفون على جبل عرفة (فيديو)

توجه الحجاج فجر اليوم السبت، إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات)، بعدما اكتمل وصول مواكب الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية في منى وباتوا فيها، ومع بزوغ فجر اليوم توجه الحجاج الذين جاءوا من مختلف دول العالم لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، بردائهم الأبيض، في واحد من أضخم التجمعات البشرية، ثم النفرة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، إذ يتوجهون بعدها إلى مكة لأداء طواف الوداع.