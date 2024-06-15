آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

دعم فرنسي للشركات الراغبة في الاستثمار بالجزائر

15 جوان 2024 ()
+ -

أطلق المصرف العام للاستثمار في فرنسا، مشروعا خصص بموجبه مبلغ مئة مليون يورو، لدعم قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وذلك من أجل مساعدة الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالجزائر ودول المغرب الكبير.

وتندرج الخطوة ضمن سياق رغبة باريس في مواكبة الشركات الفرنسية ببلدان المغرب الكبير الثلاثة من خلال توفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.

وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان أن الصندوق الذي أطلقه يمثل آلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير".

ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه.

وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    رئيس الجمهورية يجري محادثات مع قادة كبرى دول العالم(فيديو)

    6287 قراءة
  • 3

    ما يجب القيام به لكبح ارتفاع أسعار الأضاحي؟

    5781 قراءة
  • 4

    هذه الأندية الممثلة للجزائر في المسابقات القارية

    5258 قراءة
  • 5

    وضع حيز الخدمة لمشروع تحويل المياه إلى تيارت

    5195 قراءة