دعم فرنسي للشركات الراغبة في الاستثمار بالجزائر

أطلق المصرف العام للاستثمار في فرنسا، مشروعا خصص بموجبه مبلغ مئة مليون يورو، لدعم قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وذلك من أجل مساعدة الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالجزائر ودول المغرب الكبير.

وتندرج الخطوة ضمن سياق رغبة باريس في مواكبة الشركات الفرنسية ببلدان المغرب الكبير الثلاثة من خلال توفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.

وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان أن الصندوق الذي أطلقه يمثل آلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير".

ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه.

وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة".