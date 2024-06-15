كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم السبت الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وفي المهجر وللحجاج الميامين، قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري: "بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه.

أخواتي المواطنات إخواني المواطنين، كما عشنا اليوم نفحات يوم عرفة الأغر، نستقبل غدا إن شاء الله عيد الأضحى المبارك لنحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ونجعل منها مناسبة للتسامح والتغافر".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أتوجه بهذه المناسبة بتهاني لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن ولجاليتنا في المهجر ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمنيا لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال".

وتابع قائلا: "كما أهنئ, بهذه المناسبة، الأمة العربية والإسلامية قاطبة وخصوصا أشقاءنا في فلسطين المحتلة والجريحة، سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم وأن يشفي المصابين وأن يرحم شهداء فلسطين".

وخلص إلى القول: "عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير، تحيا الجزائر شامخة، سيدة، أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".