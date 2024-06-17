ڨالمة : تشييع ضحيتي حادث الغاز إلى مثواهما الأخير

شيع ،مساء اليوم الإثنين ، الشقيقين حسين ووفاء درويش ،ضحيتي حادث انفجار الغاز الأخير بقالمة ، إلى مثواهما الأخير بمقبرة "سعدان" ببلدية ڨالمة وسط أجواء مهيبة وحضور غفير للمشيعين.

وتوفي الضحيتين البالغين 25سنة و27سنة، يومي أمس الأحد وأول أمس السبت بمستشفى ابن سيناء بولاية عنابة، متأثرين بحروقهماالبليغة النجمة عن تسرب الغاز متبوع بانفجار وحريق داخل منزلهما بحي محمد شنيشن بأعالي مدينة قالمة، ليلة الثلاثاء إلى صبيحة الأربعاء الماضيين، حيث توفيت شقيقتهما الصغرى "آية" 16سنة،بعد الحادث مباشرة، فيما حاولت الضحيتين الأخريان المتوفيتين أمس وأول أمس الى مستشفى عنابة.

ولم ينج من الحادث الأليم الذي اهتزت له العائلة المتكونة من أربعة أشقاء أيتام فقراء، سوى شقيقتهم البالغة نحو 30سنة التي تظل بحاجة ٱلى رعاية وتكفل من السلطات ،من حيث السكن والأثاث والقوت.