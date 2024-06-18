احتراق 10 هكتارات قمح بسوق اهراس

تدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية بسوق اهراس بتاريخ 17-06-2024 على الساعة 15سا30د من أجل حريق قمح لين " فرينة" بالمكان المسمى - المريس -بلدية ودائرة المشروحة حيث خلف الحريق 02 هكتار قمح لين +01 هكتار أعشاب جافة .كما تدخلت الوحدة الثانوية الحدادة بتاريخ 17-06-2024 على الساعة 16سا55د من أجل حريق قمح واقف بالمكان المسمى مشتة العرقوب بلدية اولاد مومن دائرة الحدادة حيث خلف الحريق 07 هكتارات قمح واقف + هكتار حصيدة + 3 حزم تبن + 6شجرات "زعرور و بلوط" .

كما تدخلت الوحدة الثانوية سدراتة بتاريخ 17/06/2024 على الساعة 19 سا 25 د في المكان المسمى مشتة خماجة بلدية ودائرة سدراتة من أجل حريق قمح واقف و أعشاب جافة حيث خلف الحريق حوالي 400 م2 قمح واقف + 100 م2 أعشاب جافة.