أمطار ورياح وموجة حر على هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، تساقط أمطار رعدية معتبرة وهبوب رياح قوية على ولايات عديدة بشمال ووسط الوطن

وأوضحت ذات المصالح، أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا على الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، أم البواقي، تبسة، قالمة، سطيف، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة وجيجل.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية على ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، الأغواط والبيض.

وحسب ذات التنبيه، فإن الديوان يحذر من موجة حر شديدة ستشهدها كل من ولايات أدرار، تميمون، إن صالح، برج باجي مختار وتمنراست وذلك طيلة نهار اليوم.