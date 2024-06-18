مستغانم: حجز كمية من المخدرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عشعاشة بأمن ولاية مستغانم تزامنا مع حلول عيد الأضحى من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات مع توقيف 04 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 36 و 41 سنة وحجز ما يفوق 01 كلغ من المخدرات.

وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج كمية معتبرة من المخدرات بضواحي مدينة عشعاشة.وقد مكنت التحريات التي باشرها محققو الفرقة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا من إحباط المخطط الإجرامي لترويج هذه الكمية تزامنا مع حلول عيد الأضحى و الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية مع توقيف 04 مشتبه فيهم و حجز 07 صفائح من المخدرات بوزن إجمالي قدره 01كلغ و 310 غ ، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المقر وفتح تحقيق في قضية الحال.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.