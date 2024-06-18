غليزان: حجز 487 قرصا مهلوسا

نجحت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 05 أشخاص وحجز 487 قرصا مهلوسا،على إثر نقطة مراقبة أمنية قامت بها ذات الفرقة على المستوى المدخل الشمالي للمدينة،أين تم توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى الولايات المجاورة ليتم إخضاع ركابها للمراقبة،والتفتيش أين تم ضبط بحوزة شخصين 162 قرص إكستازي،كانا يخبئها بإحكام داخل ملابسيهما،بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة بالتنسيق مع النيابة المحلية من توقيف شركائهما في العملية بعد تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة.

وفي نفس السياق تمكنت ذات الفرقة بعد استغلال من توقيف مشتبه فيه كان بصد ترويج المؤثرات العقلية،وبعد تفتيشه تم ضبط بحوزته على كبسولتي بريقابالين ومبلغ مالي قدره 6000 دج من عائدات الترويج.وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط 323 قرصا بالإضافة إلى حجز سلاحين أبيضين من الصنف السادس.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.