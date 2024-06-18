الحجاج يختتمون الفريضة وعودة حجاج الجزائر في هذا الموعد

يؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج لتفويج ضيوف الرحمن وذلك وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا أمس وفي أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، تأسيا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وصرح يوسف بارود، نائب رئيس مركز مكة المكرمة، المكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل، للاذاعة الجزائرية ، أن البعثة الجزائرية للحج تستعد من خلال مركز مكة المكرمة لضبط آخر التحضيرات لإعادة ترحيل حجاجنا إلى أرض الوطن، من خلال 75 رحلة من مطار جدة، و69 رحلة من مطار المدينة المنوّرة، بدءا من هذا الخميس من مطار جدة، على أن تستمر العملية تباعا، وتشمل حجاج الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية.