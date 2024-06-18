تسجيل 169 حادث مرور خلال 24 ساعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عناصرها 2561 تدخلا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وجاء في حصيلة تدخلات الحماية المدنية بين السابع عشر والثامن عشر جوان الجاري، أنّه قد تم تسجيل تدخل واحد كل 33 ثانية بشكل متزامن مع ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وشملت التدخلات، حسب بيان المديرية، 169 حادث مرور، و155 حريقا حضريا وصناعيا، إضافة إلى 50 حريقا طال الغطاء النباتي.

كما سجلت ذات المصالح، 1561 إجلاء صحيا، 421 حادثا مختلفا، 72 حادث غرق، و133 تدخلا في سياق التغطية الوقائية.