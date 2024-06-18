سيدي السعيد يقدم تهاني رئيس الجمهورية لأسرة الاعلام

قام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، كمال سيدي سعيد، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية بالجزائر العاصمة، وذلك لتقديم تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأسرة الاعلام الوطني من خلال صحفيي وعمال الوكالة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد طاف سيدي سعيد، مرفوقا بالمدير العام للوكالة، سمير قايد، بمختلف أقسامها للتحرير ومصالحها التقنية، حيث قدم تهانيه للصحفيين والعمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وتبليغ الرسالة الإعلامية النبيلة التي تضطلع بها الوكالة.

كما اطلع أيضا على سير العمل واستعرض أهم المراحل التي تمر عبرها عملية إنتاج المحتوى الإعلامي باستعمال مختلف الوسائط التابعة للوكالة على غرار البرقيات عبر الشريط الاخباري ومنصة بث المضامين السمعية البصرية والمواقع الالكترونية باللغتين الوطنيتين واللغات الأجنبية.

بعد ذلك، توجه سيدي السعيد الى مقر التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، حيث قدم تهاني الرئيس بمناسبة عيد الأضحى لصحفيي وعمال هاتين المؤسستين العموميتين.