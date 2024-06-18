رحيل المجاهد مختار كبير

أعلن اليوم الثلاثاء، عن رحيل المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، الحاج "مختار كبير" بولاية برج باجي مختار.

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد.

وفي نص التعزية، قال ربيقة: "تلقيت نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، الحاج "كبير مختار" من ولاية برج باجي مختار، تغمده الله برحمته الواسعة".

وأضاف الوزير "لا يسعني في هذا المصاب الجلل، إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد وكل أهلنا في ولاية برج باجي مختار بأخلص التعازي، داعياً الله أن يتغمده في هذه الأيام المباركات برحمته الواسعة ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً".

وجرى تشييع جثمان المجاهد الحاج كبير مختار إلى مثواه الأخير ببرج باجي مختار.