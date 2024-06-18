"البيام": هذا ما أظهره التصحيح الأول

أظهرت النتائج الأولية لأوراق إجابات امتحان شهادة التعليم المتوسط، تباينا كبيرا في العلامات بين المواد العلمية والأدبية. ففيما أظهر التصحيح الأول الذي دام يومي الجمعة والسبت، نتائج "ممتازة" في التربية الإسلامية و"جيدة" في اللغة العربية، ومتوسطة في التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، سجل المصححون نقاطا "كارثية" في الرياضيات والعلوم الطبيعية، في انتظار ما سيسفر عنه التصحيح الثاني، اليوم وغدا.

وتعرف مراكز تصحيح أوراق إجابات شهادة التعليم المتوسط حالة استنفار تحت رقابة أمنية مشددة، بعد التحاق فريق التصحيح بها الجمعة الماضي، حيث تم توزيع عملية تصحيح الأوراق على مرحلتين، على أن يتم اللجوء إلى التصحيح الثالث في حال تجاوز الفرق، بين الأول والثاني، أربع نقاط.

وفي هذا الإطار، ينطلق اليوم التصحيح الثاني لامتحان "البيام"، بعد أن انتهى الأساتذة المصححون من التصحيح الأول يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث التحق المؤطرون بمراكز التصحيح بتعليمات من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي أمر بالمشروع في التصحيح الأول موازاة مع التصحيح النموذجي الذي أقرته وزارة التربية، خلافا للدورات السابقة، بسبب تزامن العملية مع عيد الأضحى، حيث كان المصححون يجتمعون لمناقشة الحلول النموذجية في جميع المواد جماعيا، وسلم التنقيط المعتمد.

وقالت مصادر من مراكز التصحيح لـ"الخبر"، بأن معدل أوراق الإجابات التي تم تصحيح تجاوزها 200 ورقة عبر مختلف الولايات، ما سمح بـ"مرونة" العملية، بفضل التزام المصححين بالتصحيح النموذجي للوزارة، حيث تم احترام سلم التنقيط، ونموذج الإجابات دون أي إخلال، وهو ما مكّن من تسارع وتيرة العملية، حيث تمكن المصححون من إنهاء التصحيح الأول السبت الماضي، قبل أن يتم الترخيص لهم بالخروج في عطلة العيد لمدة 3 أيام.

وسجلت الأصداء المستقاة من مراكز التصحيح نتائج "جيدة جدا" إلى "ممتازة" في مادة التربية الإسلامية، فيما كانت العلامات في اللغة العربية قريبة من الحسن، على خلاف السنوات الماضية، حيث واجه المترشحون صعوبات كبيرة في حل الوضعية الإدماجية التي لم تكن في متناول حتى التلميذ المتوسط، حيث تضمن السند آية قرآنية أجمع المترشحون على أنها لم تكن ضمن الدروس الحضورية. أما نقاط مادتي العلوم والفيزياء، فكانت في مستوى متوسط، مقابل نقاط "هزيلة وغير منتظرة" في التاريخ والجغرافيا، و"كارثية" في الفرنسية والإنجليزية.

وبذلك، انتهى رسميا التصحيح الأول لأوراق إجابات امتحان شهادة التعليم المتوسط على أن ينطلق التصحيح الثاني، اليوم الأربعاء، فيما قد يتم اللجوء إلى تصحيح ثالث إذا كان الفرق بين التصحيحين الأول والثاني بأربع نقاط.

-هذا هو مسار أوراق الإجابات إلى غاية الإعلان عن النتائج

يقوم رؤساء مراكز التصحيح بإعادة إرسال أوراق إجابات المترشحين إلى مراكز التجميع للإغفال لفك التشفير ونزع الترميز وإعادة وضع البيانات الشخصية للمعنيين من الاسم واللقب ورقم التسجيل، بالإضافة إلى القيام بمهمة حساب المعدلات وطبع كشوف النقاط، على مدار 4 أيام، قبل أن يتم غلق مراكز التصحيح بصفة نهائية، وإعلان النتائج في حدود 29 جوان على الساعة الرابعة مساء.