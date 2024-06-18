نسبة استجابة التجار للمداومة في شرق البلاد بلغت 100 بالمائة

بلغت استجابة التجار المعنيين ببرنامج المداومة في اليوم الثالث من عيد الأضحى في نواحي سطيف، باتنة، وعنابة نسبة 100%. ووفقًا للمديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات، تم تسجيل وفرة في مختلف السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك والخدمات الضرورية.

في سطيف، شارك 8,870 تاجر لضمان توفر المنتجات بشكل منتظم.

أما في باتنة، تم تسخير 6,442 تاجرًا و335 عون رقابة لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي عنابة، شارك 4,416 تاجرًا إلى جانب وحدات إنتاج غذائية ومحطات التزود بالوقود لضمان توفر المنتجات.

وقد تم الإشادة بجهود التجار الذين فتحوا محلاتهم رغم عدم شمولهم في برنامج المداومة، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال هذه المناسبة.