عين الدفلى: توزيع أكثر من 4100 خلية نحل ممتلئة على نحالين شباب

تقوم مديرية المصالح الفلاحية في عين الدفلى بتوزيع 4170 خلية نحل ممتلئة مع معداتها لفائدة صغار الفلاحين في الولاية، في إطار دعم المربين والمستثمرين الفلاحيين الصغار، حسب ما أفادت به هذه الهيئة العمومية.

وأوضح مدير القطاع، محمد مكراشي، لـ "وأج" أن عملية توزيع هذا العدد من الخلايا مع معدات تربية النحل لفائدة صغار النحالين في الولاية انطلقت في شهر مايو الماضي وستستمر طوال شهر يونيو الجاري. وبيّن أن نسبة تقدم العملية حاليا تقدر بأكثر من 60 بالمائة.

وأضاف نفس المسؤول أن المصالح الفلاحية المحلية أحصت 417 شابا مستفيدا من هذا البرنامج عبر عدة بلديات في الولاية، خصوصا في المناطق الريفية والجبلية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 365 المؤرخ في 14 أبريل 2018 والذي يحدد شروط الاستفادة من الدعم المقدم للفلاحين الصغار.

وللتذكير، تم توزيع نفس العدد من خلايا النحل الممتلئة لفائدة المئات من النحالين خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ضمن برنامج يشمل أكثر من 8000 خلية ممتلئة مسجلة للتوزيع سنة 2024، حيث تم تخصيص 80 مليون دج لهذا البرنامج.

كما سجلت ولاية عين الدفلى توزيع حوالي 3500 خلية نحل ممتلئة مع معداتها بين عامي 2021 و2023. ويحصي القطاع المحلي لتربية النحل في الولاية أكثر من 24 ألف خلية ممتلئة وأكثر من 1500 مربي نحل، حسبما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية.