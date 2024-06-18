التزام شبه كلي للتجار ببرنامج مداومة عيد الأضحى

أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات اليوم الثلاثاء في بيان لها أن نسبة التزام التجار ببرنامج المداومة لليوم الثالث من عطلة عيد الأضحى المبارك بلغت 99.98 بالمئة، حيث التزم 52370 تاجر من أصل 52379 تاجرا مسخرين، مما يعكس حس المسؤولية الذي يتمتع به التجار.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها الكبيرين لجميع التجار الذين حرصوا على تلبية احتياجات المستهلكين، مما ساهم بشكل كبير في ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات الأساسية. كما أثنت على دور التجار غير المسخرين الذين أظهروا روح المبادرة وفتحوا محلاتهم طوال عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما أعربت عن تقديرها لجهود أعوان الرقابة الذين سهروا على ضمان التزام التجار ببرنامج المداومة ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة. ونوهت بالدور الفعال للمتعاملين الاقتصاديين والوحدات الإنتاجية في استمرارية الإنتاج وتوفير السلع والخدمات خلال هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين مدعوون إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل طبيعي بداية من يوم غد الأربعاء 19 يونيو 2024.